Laprimapagina.it - Palermo. Precipita montacarichi realizzato in maniera artigianale e rudimentale: diversi feriti

Leggi su Laprimapagina.it

Uncostruito into in un’abitazione del centro storico di. All’interno c’erano due donne e tre bambini. L’incidente è avvenuto in via Mura San Vito, alle spalle della caserma Carini dei Carabinieri, nel cuore del mercato del Capo.La mamma trentenne, i suoi tre figli piccoli e la suocera settantenne stavano salendo dal piano terra al primo piano. In base ad una prima ricostruzione le corde non avrebbero retto al carico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. La mamma dei tre bambini ha riportato fratture ad entrambe le gambe ed è stata operata all’ospedale Civico. I tre piccoli sono stati portati al Cervello per precauzione.Secondo quanto scrive la testata locale livesicilia a realizzare e installare ilsarebbe stato un parente che fa il fabbro.