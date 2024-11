Universalmovies.it - Musafa: Il Re Leone | Nuove immagini dal film in arrivo nelle sale

Leggi su Universalmovies.it

La campagna promozionale legata all’uscita al cinema dell’atteso: Il Reprosegue senza sosta da giorni, e continuerà di certo come un tamburo battente ancheprossime settimane.Questa sera, a tal proposito, i canali social di casa Disney hanno diffuso in rete quattro splendidedalche porterà in sala le origini del mito del “primo re, con un occhio al futuro regno di Simba. In settimana, poi, la divisione nazionale della Disney ha svelato quelle che saranno le voci italiane che si occuperanno di doppiare i simpatici personaggi animati, trovate il nostro articolo a questo indirizzo.: Il ReNote di Produzione: Il Reè stato diretto da Barry Jenkins. Il cast vocale include Aaron Pierre, Kelvin Harrison Jr, Seth Rogen e Billy Eichner.