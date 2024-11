Oasport.it - LIVE Moto3, GP Barcellona 2024 in DIRETTA: Alonso a caccia dell’ennesimo record. Si parte alle 11:00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:46 Questa la griglia dinza1 80 DavidCOL CFMOTO2 95 Collin VEIJER3 48 Ivan ORTOLA4 36 Angel PIQUERAS5 96 Daniel HOLGADO6 58 Luca LUNETTA7 31 Adrian FERNANDEZ8 72 Taiyo FURUSATO9 12 Jacob ROULSTONE10 24 Tatsuki SUZUKI2 18 Matteo BERTELLE3 72 Taiyo FURUSATO4 6 Ryusei YAMANAKA5 83 Alvaro CARPE SPA6 7 Filippo FARIOLI7 89 Marcos URIARTE8 10 Nicola CARRARO9 54 Riccardo ROSSI10 85 Xabi ZURUTUZA11 8 Eddie O’SHEA GBR12 5 Tatchakorn BUASRI55 Noah DETTWILER10:44 Per l’ultimo atto della stagione, il fenomeno Davidandrà a, ovvero della vittoria numero quattordici e del settimo successo consecutivo. Il centauro cerca l’ultimo affondo per salutare la classe più leggera.10:40 BUONGIORNO AMICI DI OA SPORT! Mancano esattamente venti minuti all’inizio della gara!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel Gran Premio di, ultimo appuntamento del Motomondialeper ciò che concerne lain scena sul circuito del Montmelò in sostituzione del GP di Valencia, cancellato a causa dell’alluvione Dana che ha purtroppo devastato la città iberica.