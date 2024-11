Notizie.com - Libro Papa Francesco, Bergoglio si interroga su Israele: “È in atto un genocidio?”

esce con il suo nuovoil 19 novembre prossimo in occasione del prossimo Giubileo del 2025. Il Pontefice sisu.“Indagare se a Gaza è inun”, questa una delle tematiche affrontate dal Santo Padre insieme alla famiglia e all’immigrazione.sisu(ANSA) Notizie.com“A detta di alcuni esperti, ciò che sta accadendo ha le caratteristiche di un. Bisognerebbe indagare con maggiore attenzione per determinare se si inquadra nella definizione tecnica formulata da organismi internazionali e giuristi”, il quotidiano La Stampa anticipa alcuni temi all’interno di quello che è uno degli eventi più attesi dal popolo clico e cioè la pronunzia tramite carta stampata di.Il volume è a cura di Hernan Reyes Alcaide e uscirà oltre che in Italia anche in Spagna e America Latina martedì prossimo, poi a seguire lo vedremo tradotto in altri paesi in giro per il mondo.