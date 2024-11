Secoloditalia.it - Le idee a posto. Tornare a Federico II: lo “Stupor Mundi” come chiave del presente e modello di futuro

C’è una voce che risuona attraversando i secoli, che parla di un passato in cui la grandezza non era un concetto astratto, ma il respiro vivente di una civiltà. È la voce diII, il grande imperatore attraversa i secoli, con la forza di chi non si limita a governare ma trasforma il mondo. Una grandezza di cui poco si parla e purtroppo è oggi pressoché dimenticata. Eppureè undi straordinaria attualità, perché non fu solo uomo del suo tempo: fu il tempo stesso, modellando ilper pensare e realizzareci ricorda che la cultura non è un lusso, ma una necessità, specie in questi tempi nei quali il senso della propria identità e il coraggio di immaginare appaiono confusi e smarriti. La sua lezione non è ornamento e non può ridursi a esercizio intellettuale, ma costituisce l’ossatura di un grande progetto.