Inter-news.it - Lautaro Martinez, che gestione aspettarsi a partire da Verona-Inter

Leggi su Inter-news.it

fa gli straordinari in Argentina ma ad attenderlo in Italia c’è. Proviamo a capire come Simone Inzaghi sceglierà di gestire l’argentino dopo la sosta per le Nazionali.LA– Sabato pomeriggio, in un inconsueto appuntamento delle ore 15.00, i nerazzurri torneranno in campo dopo la sosta per le Nazionali. Per la squadra di Simone Inzaghi il rientro in Serie A si aprirà con, sfida valevole per la tredicesima giornata di campionato. In quell’occasione, come nei precedenti appuntamenti, i riflettori non potranno che essere puntati su. Il rendimento del capitano nerazzurro nelle ultime partite ha dato da discutere, come anche il suo recente comportamento fuori dal campo. Evidente, infatti, la stanchezza fisica di, alla quale sembra essersi aggiunta anche la poca lucidità a livello psicologico.