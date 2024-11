Tvplay.it - “La Forma NON Conta Un CA**O” ||| Viviano FURIOSO in Diretta

Leggi su Tvplay.it

si è duramente sfogato contro Enrico Camelio nel corso della consuetasu Twitch di TVPlay. Le parole durissime dell’ex giocatore Emiliano, ex portiere della Nazionale italiana, si è infuriato in, insultando anche pesantemente, Enrico Camelio su una questione legata alla, la sostanza ed ai messaggi dei calciatori indirizzati alle nuove ed ex squadre.Nel video pinnato in alto all’interno di questo articolo, l’estratto completo dello sfogo da parte dell’ex portiere nei confronti del noto talent tifoso della Roma. Una consuetudine da mesi ormai, nel corso delle dirette quotidiane di TVPlay sul nostro profilo ufficiale di Twitch.L'articolo “LaNONUninproviene da TvPlay.it.