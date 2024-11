Gaeta.it - Italia verso la decarbonizzazione: il ruolo cruciale del Ministero dell’Ambiente

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Mario Antonio Scino, capo di gabinetto dele della Sicurezza Energetica, ha recentemente condiviso un’analisi dettagliata sulla situazionena in relazione agli obiettivi difissati dalla Carta di Venaria e dal Green Deal europeo. Questo accordo, sottoscritto dai paesi del G7, stabilisce la data del 2035 come termine per abbandonare l’uso dei combustibili fossili. Nonostante le sfide inaspettate portate dalla pandemia e dai conflitti internazionali, Scino rimarca l’impegno dell’nella transizione ecologica, sottolineando la sua capacità di fungere da motore di innovazione e sviluppo sostenibile in Europa.Il Green Deal e gli obiettivi diinIl Green Deal europeo rappresenta un piano strategico che mira a trasformare l’Unione Europea nella prima economia a impatto climatico zero entro il 2050.