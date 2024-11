Oasport.it - Il grande equivoco Ducati: Mondiale vinto con un pilota e una squadra che saluteranno nel 2025

“Quel Martinator è là fuori. Non si può patteggiare con lui. Non si può ragionare con lui. Non conosce pietà, nè rimorso, né paura. Niente lo fermerà prima di averti eliminato! Capito? Non si fermerà mai!”. Le (semi)citazione dal film “Terminator”, uscito nelle sale cinematografiche 40 anni orsono è perfettamente aderente a quanto accaduto nell’arco del 2024.Jorge Martin, da oggi ‘Martinator’ di fatto e non solo di nome, si è laureato Campione del Mondo ai danni di Francesco Bagnaia. Il Team Pramac ha battuto il Factory Team. Ci siamo andati vicini anche lo scorso anno, ma alfine vinsero gli “ufficiali”. In questo 2024 l’esito è stato opposto, seppur con unadifferenza rispetto a dodici mesi orsono. Sia ilche laabbandoneranno la galassia di Borgo Panigale!Come sappiamo, il ventiseienne iberico ha firmato con Aprilia già nel mese di giugno.