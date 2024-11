Ilrestodelcarlino.it - Il Gallo vuole provarci a Matelica. Urbania in missione a Fabriano

Urbino in casa e le altre tre in trasferta. Le quattro provinciali oggi sono impegnate in gare importanti per la classifica generale. Si gioca per l’undicesima giornata d’andata. Questo il programma.- K Sport Montecchio. (ore 14,30) La capolista K Sport va a far visita al, squadra con giocatori di spessore, tra cui il portiere Ginestra. Il team allenato da mister Santoni è reduce da un buon punto sul campo di Montegranaro. La K Sport a sua volta è reduce dalla bella vittoria contro i Portuali Dorica. Gara di sicuro interesse e parta a tutti e tre i risultati.Cerreto-. "Questa di oggi sarà una partita complicata, da giocare con molta intelligenza- sottolinea il mister dell’Simone Lilli- principalmente per due motivi: affronteremo una squadra in salute e consapevole della sua forza e abbiamo sulle gambe e nella testa la partita di mercoledì di Coppa.