Giulio Ferroni | La via dell’umanesimo salva la mente e la natura

Non si può dir male di Garibaldi e dei librai, neppure quando ficcano i volumi dinell’hortus absconditus degli scaffali di critica letteraria. Eppure, sia che viaggi nei luoghi dell’Italia di Dante sia che tratti di umanesimo, il professore non parla agli specialisti ma a chiunque voglia interrogare il proprio tempo bussando al passato. Umanesimo è parola talmitizzata da risultare vicina e distante, pronunciata fino all’abuso o quasi impronunciabile senza scusarsi (magari con l’apposizione dell’aggettivo digital). Ambiente è altra parola abusata o abusabilissima. La tecnologia sembra divaricare i due vocaboli, mali associa seguendo il loro corso dagli antichi greci all’Intelligenza artificiale per dimostrare come procedano di pari passo. “vicina e lontana”, uscito per La nave di Teseo, è il frutto delle sue passeggiate tra i classici della letteratura (da Esiodo a Zanzotto) e i boschi tuscolani dove l’accademico romano, che vive a Monte Porzio Catone, ha amato divagarsi.