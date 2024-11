Biccy.it - Elettra Lamborghini a Ballando, proposta di Selvaggia: “Problemi di cachet”

Leggi su Biccy.it

Come annunciato da Milly Carlucci,è stata la ballerina per una notte dell’ottava puntata diCon le Stelle. Molti aspettavano con ansia l’incontro conLucarelli, visto che le due in passato non sono stata esattamente ‘bff’. La giornalista quattro anni fa ha punzecchiato almeno due volte la cantante e una volta l’ha anche paragonata al Coronavirus. Per tutta risposta la regina del twerk nel 2020 non si è presentata a Domenica In (per lo speciale del Festival di Sanremo), visto che in studio c’era anche.La reunion aCon le Stelle invece è andata meglio di ogni più rosea aspettativa. La popstar nostrana ha ballato bene, la giuria le ha fatto molti complimenti e ancheè stata più buona del solito. La Lucarelli ha fatto unaalla ballerina per una notte: “Ma ciao.