Lapresse.it - Cinema, il 21 novembre esce ‘Napoli New York’ di Salvatores. Guerra: “Sul set studiavo per l’esame di terza media”

Leggi su Lapresse.it

“Io sinceramente ancora devo capire cosa sta succedendo, spero sempre di rimanere così e non capire la grandezza di questa cosa. Tutti mi stanno dicendo che è una cosa grandissima”. A parlare a LaPresse è Antonio, classe 2009, giovanissimo protagonista del nuovo film di GabrieleNewin uscita alil 21. Si tratta di una produzione Pacotografica con Raiin associazione con Groupama Assicurazioni.interpreta un bambino, Carmine, che insieme alla piccola Celestina sopravvive di stenti a Napoli e decide di imbarcarsi per l’America, unendosi ai tanti emigrati italiani in cerca di fortuna a New York. Il soggetto è di Federico Fellini e Tullio Pinelli.“Gabriele (, ndr) è una persona fantastica, soprattutto molto umile anche lui e sul set per me è stato un fratellone.