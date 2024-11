Sport.quotidiano.net - Ciclismo. Master Cross Emilia, . Gariboldi e Lechner favorite alle Open donne

Leggi su Sport.quotidiano.net

Scatterà questa mattina9 la seconda tappa dela Castelletto di Serrav(Bo).Sarà la prova del Team Relay Giovanile ad aprire la giornata con l’Ale Cycling Modena che cercherà di bissare il successo di Fanano.10,30 nell’/F la coppia Rebeccaed Eva(nella foto) del team modenese hanno i favori del pronostico,mentre tra le Under 23 proverà il bis stagionale Giada Martinoli e la formiginese Elisa Lugli neo campionessana potrebbe salire sul podio .Nell’ultima gara della mattina l’/M gareggeranno tra gli juniores Giulio Baccini ed Alessandro Ingrami di Serramazzoni leader del, entrambi in casacca Ale Cycling Modena.13,45 saranno impegnati gli esordienti con al via Bonfiglioli,Giacomelli e Corticelli della Ciclistica Maranello tra i maschi mentre tra lesono lele campionesse emliane esordienti Greta Masini e l’allieva Carlotta Lunghi dominatrici a Montecchio,Saranno gli allievi a concludere la giornata con Nicholas Scalorbi (Ale Cycling) in cerca di riscatto dalla sfortunata gara al regionale bloccato da un incidente meccanico,mentre saranno in gara anche i gialloblù Samuele Boschetti,Nicolò Fiumara e Marcello Pelloni.