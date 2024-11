Zonawrestling.net - Bayley: “Il turn heel è stato fondamentale per la mia carriera”

è senza dubbio uno dei capisaldi della divisione femminile dell’era moderna, avendo vinto ogni cintura femminile in WWE possibile.Ma c’èun momento, più precisamente nel 2019, dove la wrestler di San José si è trovata quasi ad un punto morto, la gimmick della Hugger non la soddisfava più, era giunto il momento di cambiare.parla dei dubbi inizialiIl tutto sfociò in una puntata di SmackDown dove distrusse i suoi agognatibuddies sancendo di fatto il suoe la nascita di un nuovo personaggio: la Role Model Ad una videochat con Pro Wrestling Experienceha rivelato come quel personaggio le abbia salvato lama anche i suoi dubbi iniziali durante la pandemia.“Ci penso ancora un sacco, tipo durante la pandemia non sapevo se quel tipo di personaggio sarebbein grado di cavarsela e avere poi tutto il successo che ha avuto”Quindi ringrazia ancora la WWE per averle permesso di portare avanti questa sua nuova idea che poi si è rivelata sensazionale.