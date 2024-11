Asl | Margaret non fu subito rianimata

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.45, la 22enne morta in uno studio medico dove era andata per un ritocco al naso, non fue correttamente. La manovra che forse poteva salvarle la vita non fu eseguita "correttamente e tempestivamente". Lo dicono i medici nella relazione Asl sui giorni di agonia della ragazza, dal 4 al 7 novembre, in terapia intensiva all'ospedale S.Eugenio fino al decesso. "Edema cerebrale ed esame neurologico incompatibili con una corretta e pronta rianimazione cardiopolmonare prima dell'intervento del 118".Domani i funerali