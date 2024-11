Ilnapolista.it - Alla Juventus scoppia il caso Vlahovic: frecciate a Thiago Motta, il rischio che vada via a parametro zero

il: è l’apertura dell’edizione on line di Repubblica. Le dichiarazioni di ieri dell’attaccante serbo non sono passate inosservate. Ovviamente. Un paio diche – asuo dire – lo spremerebbe in compiti difensivi mentre in Serbia non solo non deve tornare tanto ma ha al suo fianco un attaccante di stazza come Mitrovic che lo aiuta nel lavoro sporco.Su Repubblica Emanuele Gamba scrive:Il più delle volte Dusancomunica in maniera decisamente più esplicita con il linguaggio del corpo che con le parole perché su quelle sa mantenere un sufficiente autocontrollo, difatti spesso dicono cose diverse da ciò che la sua mimica esprime: si dichiara tranquillo ma appare nervoso, sostiene che il gol non gli manchi ma se ne percepisce l’impazienza, assicura di non dar conto alle critiche ma poi esulta in maniera polemica.