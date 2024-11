Lanazione.it - Torna la Micat in Vertice. Battesimo in grande stile con la Nona di Beethoven

A duecento anni dalla prima esecuzione, sarà laSinfonia di Ludwig vanad aprire la 102ª edizione dellaIn. Venerdì prossimo, il 22 novembre, per la tradizionale ricorrenza di Santa Cecilia come avviene ogni anno da oltre un secolo, l’Accademia Chigiana inaugura la stagione concertistica con unevento. Alle 21 al Teatro dei Rinnovati protagonista sarà l’Orchestra Canova, una delle migliori giovani orchestre italiane, diretta da Enrico Saverio Pagano; i solisti Elisa Balbo, Benedetta Mazzetto, Paolo Mascari e Giacomo Nanni, e il Coro della Cattedrale di Siena Guido Chigi Saracini, diretto da Lorenzo Donati. "Un tributo al genio di– affermano dall’Accademia – perre a riflettere sul significato culturale, etico e sociale di questa sinfonia, in particolare attraverso il quarto movimento, ispirato all’ode di Schiller ‘An die Freude’ (Inno alla gioia)".