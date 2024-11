Ilrestodelcarlino.it - Spiagge all’asta nel 2027: "È una legge ingiusta"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I balneari rimarranno a capo delle loro aziende sino a settembre, ma i bandi per i successivi anni si faranno già nella prima parte del, entro giugno. Le successive concessioni, in relazione ad una serie di parametri, avranno durata tra 5 e 20 anni. I nuovi concessionari dovranno assumere chi è già dipendente e dovranno pagare un indennizzo ai vecchi concessionari solo per gli investimenti fatti e non ancora ammortizzati negli ultimi 5 anni. Sono questi i principali punti della decreto"Salva infrazioni" diventato, all’interno del quale ci sono anche le norme per i balneari. Il Senato ha approvato il decreto redatto per trovare una soluzione a tutte le procedure di infrazione aperte dall’Unione europea nei confronti dell’Italia e adesso indietro non si torna più. A tutela dei dipendenti, il nuovo concessionario che entrerà nel(che potrebbe essere anche il vecchio), dovrà assumere tutti i lavoratori già impiegati nella precedente concessione.