Iltempo.it - Sophie Kinsella e il tumore al cervello: la toccante intervista

La scrittrice inglese, amata autrice della serie best seller I love shopping, è tra gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, sabato 16 novembre. Nel 2022 le è stato diagnosi di un cancro aggressivo ale la sua lotta con la malattia è stata al centro dell'. Oggiha ripreso in mano la sua vita e raccontato la sua storia in un romanzo, “Cosa si prova“. “È stato un ottovolante. Ho vissuto una vita stupenda, ho scritto libri che sono stati apprezzati, ho cinque figli e un marito che amo. Sembrava tutto perfetto. Un giorno mi sono svegliata in un letto d'ospedale con la testa fasciata e non riuscivo a capire cosa fosse successo. Avevo subito un'operazione importante e mi avevano diagnosticato unal. Mi si è ribaltata la vita ed è questo che ho scritto nel libro”, ha raccontato l'autrice britannica che ha spiegato il suo calvario.