Iltempo.it - Smettiamo di chiamarli "studenti"

Vogliamo smetterla una volta per tutte di? Vogliamo finalmente passare ad un linguaggio meno obliquo ed ipocrita, definendo la gentaglia che ha manifestato ieri come merita, cioè come un insieme di delinquenti? Vogliamo chiudere la patetica stagione della giustificazione a tutti i costi, quella che permette a giovani e adolescenti di rivoltante cultura violenta ed autoritaria di bruciare manichini con l'effige del ministro Valditara, girare con immagini della Meloni con sopra impronte che richiamano il sangue, assaltare agenti delle forze dell'ordine provocando 15 feriti (a Torino), urlare slogan di palese impronta antisemita inneggiando ad una Palestina libera di cui nulla sanno e nulla vogliono sapere? Qui non è in gioco il libero esercizio del diritto di critica. Se quelli fossero(ma non lo sono neanche quando dormono, sono delinquenti in età scolare) desiderosi di criticare le scelte del governo in materia d'istruzione avrebbero convocato un'assemblea per discutere, chiamando persone esperte della materia e portatrici di punti di vista divergenti, coinvolgendo genitori e corpo docente.