Ilgiorno.it - Ronde notturne e armate al Corvetto e al Mazzini

Letra i caseggiati di Aler Milano sono entrate nel vivo. Giovedì sera, intorno alle 23, Paolo Franco, assessore regionale a Casa e Housing Sociale, ha svolto un sopralluogo in piazzale Ferrara, nel cuore del quartiere, uno dei due quartieri dove il servizio è operativo insieme al quartiere. E operativa rimarrà, la ronda notturna, almeno fino a marzo del 2027. Nel dettaglio, Regione Lombardia, in collaborazione con Aler Milano, ha deciso "di rafforzare le misure di sicurezza" nelle due periferie già menzionate – che mettono insieme circa 2.900 alloggi popolari – istituendo "una ronda armata che opererà sette giorni su sette nelle ore, dalle 22 alle 5, presso gli stabili Aler della zona. Questa iniziativa – fanno sapere da Palazzo Lombardia – ha l’obiettivo di contrastare episodi di degrado, vandalismo e microcriminalità, garantendo una maggiore tutela per i residenti".