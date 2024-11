Sport.quotidiano.net - Pontedera-Pianese 1-2, si decide tutto in dodici minuti

Leggi su Sport.quotidiano.net

(Pisa), 16 novembre 2024 – Laha espugnato(2-1), squadra che in casa non vince ormai dall' 8 settembre. Si è decisonella prima mezzora, arco di tempo nel quale la compagine di Prosperi è micidiale: 10 reti segnate sulle 20 totali.1-2, le foto della partita I tre gol del Mannucci sono arrivati comunque nell'arco di soli 12: Mignani ha aperto con una splendida palombella in diagonale, Corona ha trovato il tap-in dell'1-1 e Mastropietro con un tocco da dentro area ha fissato il secondo scatto, a cui la squadra di casa, passata nella ripresa al 4-2-4, non ha saputo più rimediare. Il tabellino(4-4-2): Tantalocchi; Guidi (4’ st Pietra), Espeche, Martinelli, Ambrosini (4’ st Ragatzu); Cerretti (43’ st Ladinetti), Perretta, Sala, Ianesi; Corona, Italeng.