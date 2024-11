Lanazione.it - Piante pericolose sulle linee Enel. Oggi interventi di potatura

Un intervento di taglio dellelungo leelettriche. E-Distribuzione, la società del Gruppoche gestisce la rete di distribuzione elettrica,to provvederà alla manutenzione, potenziamento e sicurezza del sistema elettrico a Torano, La Piastra, Campocecina, Monte Sagro. I i tecnici di una ditta specializzata, in collaborazione con l’azienda elettrica, eseguiranno un’operazione di deramificazione e tagliointerferenti con ledi media tensione, disturbate da alcuni alberi pericolanti. Nell’occasione le squadre operative di E-Distribuzione monitoreranno anche le cabine dell’area e verificheranno l’assetto di rete, nonché la sicurezza degli impianti, per garantire efficienza e continuità del servizio. L’attività di taglio, concordata con gli enti preposti, è fondamentale per evitare che alberi ad alto fusto cadanoelettriche.