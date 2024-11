Ilrestodelcarlino.it - Oggi la Colletta alimentare. Volontari in prima linea

Come ogni anno, ma quest’anno ancora di più, l’area della provincia di Fermo ha aderito massicciamente all’evento sia come numero di, che troverete dinanzi ai negozi di alimentari, sia come numero di supermercati che hanno detto sì all’iniziativa. Nella provincia di Fermo, sono stati coinvolti oltre 50 punti vendita, che vedranno la partecipazione di circa 800. Questi ultimi saranno presenti per accogliere i clienti e raccogliere le loro donazioni, dimostrando ancora una volta come il nostro territorio risponda con generosità, spirito di solidarietà e senso comunitario. Un grande impegno collettivo che trasformerà una semplice spesa in un gesto concreto di aiuto verso chi è in difficoltà. Questa grande mobilitazione non sarebbe possibile senza il supporto di tante realtà locali: gli Alpini, l’associazione dei Carabinieri in congedo, i Lions Club, i Lions Alto Sibillini, il Rotary, Protezione Civile di Porto San Giorgio, Croce Rossa di Fermo, Croce Verde di Fermo, Torre San Patrizio, Porto Sant’ Elpidio, Valdaso; e ancora idel soccorso Monte San Pietrangeli; il centro Samaritano, la Fondazione Sagrini Onlus, le diverse Caritas locali, diverse Parrocchie del territorio e i Movimenti (Scout, Azione Cattolica, Focolarini, Neocatecumenali, Comunione e Liberazione, Gioventù Studentesca ).