Nuovo Vassoio Ecosostenibile Mini Trio di Ficacci | Le Olive da Tavola per un Aperitivo di Qualità

Facebook WhatsAppTwitter La storica azienda, conosciuta per la sua produzione dida, presenta un’innovazione che punta su sostenibilità egustativa. Dopo oltre 60 anni di attività a Castel Madama, nei pressi di Roma,lancia il, unda 210 grammi progettato per arricchire l’esperienza dell’con una proposta verde e dal design elegante.Un packaging eco-friendly per un consumo responsabileIlsi distingue per un packaging, realizzato in carta FSC® o PEFCTM. Questo materiale è al 100% riciclabile e non necessita di ulteriori travasi per mantenere inalterato il sapore e le proprietà organolettiche delle. La proposta si pone al centro di una tendenza sempre più attuale, che mira a coniugare gusto e rispetto per l’ambiente.