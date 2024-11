Mistermovie.it - Mister Movie | Fan strappa ciocca di extension a Katy Perry e la appende al muro

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Il mondo del pop non smette mai di regalarci momenti fuori dal comune, e l’ultimo riguarda. Durante un evento in Spagna, un fan è riuscito a prendere unadelle suee, senza pensarci due volte, l’ha incorniciata. Sì, avete capito bene: ladi capelli è diventata un trofeo personale, tanto da guadagnarsi un posto d’onore dietro una cornice.Il video virale: 5 secondi di pura folliaA fan pulled a strand of’s hairin Spain and framed it. pic.twitter.com/XOHHEp7NaH— Pop Tingz (@ThePopTingz) November 16, 2024A rendere ancora più iconico l’episodio è stato un video di soli cinque secondi, che ha fatto rapidamente il giro dei social. Gli utenti non hanno perso tempo a commentare con incredulità e ironia, rendendo la clip uno dei contenuti più virali del momento.