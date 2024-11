Oasport.it - LIVE Paolini-Uchijima 6-3, 2-1, Italia-Giappone 0-1 BJK Cup in DIRETTA: break in apertura per l’azzurra

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL PRIMO SINGOLARE DIDI BJK CUP ALLE 10.00LADEL DOPPIO DI BJK CUP15-15 Attacco in controtempo diche chiude con un’ottima volee smorzata in contropiede.0-15 La risposta dellase pizzica il nastro e stravolge i piani diche non trova il campo con il dritto.2-1 Gioco: ottima prima dellase che rimane in scia in questo secondo set.40-15 Grandissima difesa dida fondocampo.gioca una buona palla corta su cuialza un lob in allungo. La nipponica trova un complicato rovescio al volo con le spalle quasi totalmente alla rete su cui per poco l’na non trova il campo.30-15 Brava lase ad accelerare con il dritto pizzicando gli ultimi centimetri di campo.