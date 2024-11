Movieplayer.it - Lady Gaga inarrestabile dopo Joker Folie à Deux: provini per Star Wars e MCU

Leggi su Movieplayer.it

Si vocifera cheabbia incontrato la Lucasfilm per un ruolo in, oltre ad altri incontri per anche un ruolo nell'MCU., reduce da, potrebbe presto ampliare il suo curriculum nel mondo del cinema con un'avventura spaziale nell'universo di. Secondo recenti indiscrezioni, la pope attrice avrebbe incontrato la Lucasfilm per discutere di un possibile ruolo in un progetto ancora segreto del franchise. E non c'è solonella lista d'attesa. Un futuro brillante per, tra MCU ela sua nomination all'Oscar per AIs Born e la sua trasformazione in Harley Quinn insembra pronta a esplorare nuovi orizzonti. La .