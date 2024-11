Quotidiano.net - Kennedy jr alla Salute. Bassetti: un assist ai No Vax: “Ma per l’Europa è una chance”

Roma, 16 novembre 2024 - Gli Stati Uniti è “come se avessero messo al timone di una portaerei un comandante che non sa nuotare”, ma, paradosso per paradosso, la nomina del No Vax e complottista Bobjr a segretario del Dipartimento governativo dellaUsa “può tradursi in una grande opportunità per la tanto vituperata Europa e per il Regno Unito nell’ottica di un impulso ulteriore all’affermarsi del loro primato scientifico su scala mondiale”. Vuole vedere il bicchiere mezzo pieno il professor Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, a fronte dell’ultima scelta choc del presidente in pectore degli Stati Uniti, Donald Trump. Una nomina, quella diJr, che sta suscitando grande preoccupazione anche all’interno dello stesso Partito repubblicano in cui monta il mal di pancia di una buona fetta di senatori che considera indigesti sia il nome del figlio di Bob, sia quello di Matt Gaetz, indicato dal tycoonGiustizia.