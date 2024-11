Lanazione.it - Gruppo Lupi a Sassuolo. Codyeco e Arno in casa

La sesta d’andata prevede incontri interni per le squadre di Santa Croce e Castelfranco ed uno in trasferta per Pontedera. Alle 17 al PalaParenti la capolistaospita la Sestese, nelle cui file milita Ferdinando Della Volpe, figlio di Raimondo, a suo tempo noto professore della ricezione e, giocatore completo, sia in A1 negli anni Ottanta, che in A2 nei Novanta, nelle file santacrocesi. I biancorossi hanno conquistato 4 punti (su 6 disponibili) nelle due consecutive trasferte in Emilia, su campi ostici come San Martino in Rio e. Il bilancio può ritenersi abbastanza soddisfacente e, contro la Sestese, l’obiettivo è la vittoria da tre punti per mantenere il primato. Proprio i fiorentini hanno superato sabato scorso l’per 3-0 e, alle 17,30 i biancoverdi di coach Piccinetti, proveranno a reagire incontro lo Spezia, seconda forza del girone.