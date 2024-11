Quotidiano.net - Genitori irrompono a scuola e aggrediscono docente, 'vattene'

Leggi su Quotidiano.net

Unadi sostegno aggredita da una trentina diche hanno fatto irruzione nella. E' accaduto giovedì mattina a Scanzano, frazione di Castellammare di Stabia (Napoli). Sul posto si trovavano anche idella vittima. Il padre ha provato a difendere la figlia ma ha riportato la frattura di un polso; per lala diagnosi è stata di trauma cranico, causato dai colpi ricevuti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, per portare in salvo la donna e i. All'origine dell'aggressione sarebbero voci di presunti abusi sessuali. Sui social si sta diffondendo un post intitolato "L'urlo di una madre" che diverse mamme stabiesi condividono sui propri profili: nel testo, senza fare nomi e senza riferimenti all'irruzione, si afferma di "aver scoperto che unaha abusato dei figli affidati a quell'istituto".