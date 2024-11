Quotidiano.net - Famiglia di Malcom X fa causa a Cia, Fbi e polizia di New York

LadiX faalla Cia, all'Fbi e alladi New, accusandole di aver avuto un ruolo nell'assassinio del leader dei diritti civili nel 1965. Secondo quanto riportato dai media americani, nei documenti presentati a un tribunale di Newle figlie diX affermano che le agenzie era a conoscenza o erano coinvolte nel complotto e non hanno agito per fermarlo. "Riteniamo che abbiamo cospirato per assassinareX", ha detto il legale dei diritti civili Ben Crump, che rappresenta lanellada 100 milioni.