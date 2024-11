Linkiesta.it - È arrivato il momento di riformare il processo delle Cop?

In giapponese, «sayonara» significa addio: si può usare dopo un divorzio, ma non per dirsi ciao, arrivederci. Per gli attivisti alla29 di Baku è la parola giusta: «Sayonara fossil fuels, sayonara fossil fuels, sayonara fossil fuels». Le centonovantotto Parti del negoziato Onu sul clima devono decidere di abbandonare per sempre le fonti energetiche fossili. In pochi, però, credono ancora che le, così come si svolgono ora, possano raggiungere un qualsiasi tipo di risultato con la velocità che richiederebbe la crisi climatica. A non crederci più sono anche alcunepersone che hanno contribuito a queste conferenze, alla scienza sul clima e alle politiche di contrasto al riscaldamento globale. Alcuni nomi: Ban-Ki Moon, ex segretario generale dell’Onu; Christiana Figueres, ex segretaria esecutiva della Convenzione quadroNazioni unite sul cambiamento climatico (Unfccc); Mary Robinson, ex presidente dell’Irlanda; Johan Rockström, direttore del Potsdam Institute for Climate Action Research.