Debussy fra classica, jazz ed elettronica

Il grande patrimonio culturale della musica, riletto, reintepretato, restituito a un pubblico nuovo attraverso una sensibilità contemporanea che attinge ai moderni linguaggi popolari, come quelli dele dell’. È una delle aspirazioni di una nuova manifestazione che andrà in scena tra Bologna e Ferrara dal 21 al 24 novembre, il Festival, il primo in Italia interamente dedicato al compositore francese. Realizzato in collaborazione tra l’Orchestra Sinfonica d’Este e il Conservatorio Martini, con la direzione artistica di Stefano Malferrari, propone una serie di appuntamenti nei quali il rigore delle partiture di opere celebri dialogherà con la ricerca, con scenari inediti, grazie alla partecipazione di musicisti provenienti da altre dimensioni sonore. "Indagare, dice Malferrari, nel breve spazio temporale di quattro giornate, la figura del compositore, vuol dire immergersi in un mondo che stava proponendo cambiamenti e conflitti dialettici e artistici che hanno segnato imprescindibilmente la storia dei decenni a venire".