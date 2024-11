Cricket Italia batte Singapore | Azzurri secondi nel girone B dopo il primo turno della ICC Challenge League

Leggi su Sportface.it

L’delvince per 8 wickets contro, chiudendo con un successo ilICC, fase iniziale del percorso di qualificazione alla Coppa del Mondo 2027. In Uganda glisi sono imposti in un match che ha visto 120/2 (15.4 overs) a 118 (27.2 overs) in favorenazionalena, al termine di una sfida ipotecata grazie a un solido inning di lancio concluso con l’eliminazione di tutti i battitori asiaticisoli 27.1 overs. Sugli scudi Rakibul Hasan, nominato miglior giocatorepartita, autore di 5 wickets, supportato dall’ottima prova di Kalugamage con 3.Adesso l’tornerà in campo a febbraio in quel di Hong Kong per il secondoICC, la classifica del gruppo B in questo momento vede l’Uganda in testa con 9 punti, seguita dae Hong Kong con 7 (ma con glidavanti in virtù del miglior miglior Net Run Rate) Bahrein al quarto posto a quota 5, chiudono Tanzania econ 1 punto.