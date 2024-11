Liberoquotidiano.it - "Competenze stravolte con un colpo di penna": migranti, altro agguato dell'Anm al governo

Leggi su Liberoquotidiano.it

" con "undi". Giuseppe Santalucia, presidente'Associazione nazionale magistrati, il sindacatoe toghe, torna ad attaccare ilsul caso del trasferimento diin Albania, tema su cui si sono già espressi con parere negativo il Tribunale di Roma e quello di Bologna, bloccando di fatto il protocollo firmato dai governi di Roma e Tirana. Nella sua relazione nel Comitato direttivo centrale'Anm in corso a Roma, Santalucia fa riferimento all'emendamento al Decreto flussi, in base al quale la competenza a decidere sulla convalida dei trattenimenti dovrebbe essere 'spostata' alla Corte d'Appello. "Con undisi vorrebbe stravolgere l'ordinario assetto. La Corte di appello - già gravata da importanti carichi di lavoro che ci hanno fatto dubitarea possibilità di centrare gli ambiziosi obiettivi del Pnrr - dovrebbe occuparsie procedure di convalida, se non ho letto male addirittura con le sue sezioni penali.