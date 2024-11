Lettera43.it - Cani e gatti, un’ossessione in cerca di sostenibilità

Basta straccetti al manzo e bocconcini di pollo. È tempo checomincino a mangiare vegano. Certo non sarà facile convertirli al tofu. Può sembrare un delirio animalista, ma in realtà è una prospettiva auspicabile, quasi necessaria. Perchécominciano a essere tanti, una popolazione in continua crescita. E sono sempre più coccolati ed esigenti. Al punto che oggi è lo spirito gourmet, anziché gli avanzi domestici di cibo, a ispirare la loro dieta. Dieta che rischia di diventare insostenibile proprio perché la quasi totalità del pet food è di origine animale. Come sottolinea uno studio recente di Nature la produzione alimentare per animali domestici ha un pesante impatto ambientale.Un cane realizzato con l’Ia (Imagoeconomica).L’inverno demografico italiano non tocca gli animali domesticiIncredibile ma vero, come il montare della passione perche ha ormai ha le caratteristiche e i numeri di