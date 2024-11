Notizie.com - Bollo auto 2025: queste persone potranno non pagarlo, ufficiale

È possibile, per chi usufruisce della Legge 104, in alcuni casi, richiedere l’esenzione permanente dal pagamento del.Nel 1992 è stata approvata la cosiddetta Legge 104 che permette di avere vantaggi ed agevolazioni per ledisabili ed i caregiver, ossia coloro i quali assistono il familiare disabile. La Legge 104 non permette solo a quest’ultimi di avere tre giorni di permesso mensili al lavoro per l’assistenza alla persona disabile, ma anche una serie di agevolazioni fiscali ed esenzioni.non(Notizie.com)Frarientra quella dal pagamento del, la tassamobilistica che deve essere versata annualmente dai proprietari di un veicolo. Per usufruire dell’esenzione, è necessario presentare una specifica domanda e rispettare i requisiti richiesti.