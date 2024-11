Atp Finals 2024 Sinner in finale | Un’emozione bellissima

Leggi su Sportface.it

“Sicuramente ègrandissima e, è molto speciale giocare qui per me, è un torneo molto importante: l’anno scorso ho perso in, quest’anno ci risiamo e proveremo a fare meglio”. Così Jannik, che prova a parlare in un’Inalpi Arena rumorosissima per lui dopo la vittoria netta contro Casper Ruud alle Atp. “Ma a prescindere dal risultato di domani, è stata una settimana di emozioni e momenti bellissimi. Grazie a tutti – proseguenella rituale intervista post partita.“Non so se sento la pressione da n°1, onestamente sto solo provando a giocare al cento per cento ogni giorno, posso solo controllare come sto in campo e come usare l’energia dei tifosi, per il resto questo sport è imprevedibile. Oggi la partita si poteva complicare, invece sono stato bravo a restare lì mentalmente – conclude– e nel secondo set sono riusciuto ad aumentare il livello”.