WWE | Il ritorno di Becky Lynch sempre più vicino crescono indizi e speculazioni

Fan di, è tempo di emozionarsi: gli ultimi segnali indicano che The Man potrebbe fare il suo attesissimoin WWE prima del previsto. Sebbene il contratto dicon la WWE sia ufficialmente scaduto il 1° giugno, suscitando ampiesul suo futuro, gli sviluppi recenti suggeriscono che potrebbe tornare sul ring molto prima di quanto si pensasse. Mike Johnson di “PWInsider.com” ha recentemente rivelato un aggiornamento intrigante legato alla prossima apparizione dial NYA East per il Vulture Festival 2024. Secondo i materiali promozionali, la superstar della WWE e autrice bestseller del New York Times, Rebecca Quin, parteciperà all’evento per una discussione approfondita sul suo memoir,: The Man: Not Your Average Average Girl. La descrizione promozionale anticipa che si ripercorrerà la sua carriera leggendaria, dai sacrifici degli esordi al primo main event femminile della storia di WrestleMania, offrendo anche uno sguardo a ciò che The Man potrebbe riservarci in futuro.