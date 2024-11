Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2024 ore 19:15

Leggi su Romadailynews.it

DEL 15 NOVEMBREORE 18.35 ARIANNA CAROCCIBEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SULLA SALTO CICOLANAÈ STATO INFATTI RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA RIETI E LA LOCALITÀ CASETTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, IN PRECEDENZA CHIUSO PER UN INCIDENTE; LA CIRCONE È TORNATA REGOLARE.CI SPOSTIAMO SULLA A24TERAMOINCIDENTE AL KM 14+000, SIAMO TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI VERSO; ATTENZIONE, SUL TRATTO SONO SEGNALATI MATERIALI DISPERSI IN CARREGGIATA.RESTANDO SULLA A24, MA PARLIAMO IN QUESTO CASO DEL TRATTO URBANO, CI SONO RALLENTAMENTI TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO. NEL SENSO OPPOSTO SI PROCEDE A RILENTO TRA LA TANGENZIALE E TOR CERVARA.TRAFFICO ANCORA MOLTO INTENSO SUL RACCORDOIN INTERNA CODE TRA TRIONFALE E SALARIA, A SEGUIRE CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA.