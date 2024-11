Ilrestodelcarlino.it - Tutto il Cesena sotto la curva con Prestia . Parla il capitano: "Ora diamo continuità"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il momento è buono, ilè quarto e dopo la sosta del campionato sabato 23 novembre all’Orogel Stadium arriverà la Reggiana in una gara che il popolo bianconero aspetta con l’acquolina in bocca. Magari con l’auspicio di vedere ilGiuseppeaddetto al barbecue per la rosolatura degli emiliani., come si vivono i giorni di tregua del calendario? "Con lo spirito di chi comunque vorrebbe giocare sempre. Ad ogni modo veniamo da quattro buone gare (tre vittorie e un pareggio, ndr) e dunque questo è il momento giusto per rifiatare, con l’intento poi di riprendere subito da dove avevamo terminato". State riuscendo a sigillare la difesa. "E’ un buon segnale. Deriva dal fatto che mettiamo in campo i dettami del mister. Direi che in questo momento lo stiamo facendo davvero bene.