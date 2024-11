Abruzzo24ore.tv - Tensione in carcere, detenuto lancia secchio d'acqua contro agente

Leggi su Abruzzo24ore.tv

L'Aquila - Momenti di altae rischio di rivolta, con proteste sonore coordinate dai reclusi, hanno caratterizzato la giornata neldi massima sicurezza di Sulmona. Un episodio preoccupante ha visto coinvolto un ergastolano che, durante un tentativo di farlo rientrare nella sua sezione, ha scagliato unpieno d'undi polizia penitenziaria intervenuto per contenere la situazione. Il, noto per aver causato in passato disordini legati all'introduzione di cellulari e sostanze illecite, ha rifiutato di obbedire agli ordini, sostenendo di voler prolungare la sua permanenza nel corridoio. Questo gesto ha innescato una reazione di protesta collettiva, culminata nella cosiddetta "battitura", con i reclusi che hanno percosso le sbarre con pentole e utensili per diversi minuti, amplificando il clima diall'interno della struttura.