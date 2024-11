Ilrestodelcarlino.it - Sull’attenti per il generale: "Vicinanza ai cittadini"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il nuovo comandante della legione carabinieri “Emilia Romagna”,di Brigata Enrico Scandone, ha visitato nel primo pomeriggio di ieri il Comando Provinciale dei Carabinieri di Ferrara per il rivolgere il suo saluto ai militari dell’Arma estense. Al suo arrivo nella caserma “Della Sala” l’alto ufficiale, che è stato ricevuto dal comandante provinciale Colonnello Alessandro Di Stefano, ha incontrato tutti gli ufficiali ed i militari della sede nonché una rappresentanza dei Carabinieri Forestali. IlEnrico Scandone, dopo aver salutato i carabinieri che erano presenti ai quali ha richiesto il massimo impegno nello svolgimento del delicato compito di garantire la sicurezza e laal cittadino in tutto il territorio ferrarese, ha visitato anche la Stazione, la Compagnia, il Reparto Operativo e i nuovi locali che sono in corso di realizzazione.