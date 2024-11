Lanazione.it - Sindaci e parroci insieme nel calendario per solidarietà

Domani mattina, alle 10.30, nella sala consigliare del Comune di Luni in programma la presentazione delsolidale realizzato dalla Onlus Gli Amici di Elsa intitolato ‘Don Camillo&L’Onorevole Peppone’. Ad attendere i partecipanti all’iniziativa sarà molto più di un semplice, ma una vera lezione di umanità, inclusività e. Quella di sabato mattina sarà la prima delle presentazioni ufficiali a livello provinciale delin cui 12(tra cui Alessandro Silvestri, Cristina Ponzanelli e Monica Paganini)a 12dei comuni della Val di Magra e della Lunigiana si sono messi in gioco, posando in scatti allegorici della nota pellicola di Carmine Gallone con i ragazzi affetti da disabilità. Obiettivo dell’iniziativa, contribuire alla realizzazione di un progetto atto a migliorare la vita delle persone con disabilità.