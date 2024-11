Thesocialpost.it - Silvana trovata in una pozza di sangue, la confessione shock del figlio: “Le ho strappato il cuore”

Leggi su Thesocialpost.it

Un uomo di 46 anni, Salvatore Dettori, ha confessato di aver ucciso la madre,La Rocca, 73 anni, a Marina di Leporano, in provincia di Taranto. “Hoildella mamma”, avrebbe dichiarato ai carabinieri durante il fermo per omicidio volontario. Il corpo della donna, insegnante in pensione, è stato trovato privo di vita in un’auto parcheggiata nel cortile di una villa, immerso in unadi. Sul cadavere sono state individuate ferite causate da un’arma da taglio. Dettori ha ammesso di aver accoltellato la madre prima di fuggire.Leggi anche: Autonomia differenziata, la Corte Costituzionale affonda la riforma di Calderoli (e Salvini)Rapporti familiari complicatiLe indagini hanno rivelato che tra madre e, ex ufficiale di Marina, c’erano rapporti conflittuali, spesso attribuiti alla difficile situazione economica dell’uomo.