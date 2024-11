.com - Roma, Hermoso pensa all’addio: “L’interesse del Real un onore, potrei tornare in Spagna”

Leggi su .com

(Adnkronos) – L’arrivo di Ranieri non ha fugato tutte le nubi intorno alla. Uno dei compiti principali del nuovo tecnico giallorosso, succeduto a Ivan Juric, sarà quello di rivitalizzare giocatori che fin qui non hanno reso secondo le aspettative. Tra questi c’è sicuramente Mario, difensore arrivato lo scorso settembre da svincolato che sta trovando qualche difficoltà ad ambientarsi in Serie A. Negli ultimi giorni infatti si sono fatte insistenti voci che lo vorrebbero vicino a un ritorno ingià nel prossimo mercato di gennaio. In particolare sull’ex Atletico ci sarebbe l’altro club di Madrid, ovvero il, alle prese con un’emergenza in difesa dopo il nuovo infortunio di Militao: “È unquando ti accostano a club di questo tipo. Sono cresciuto nell’Academy delMadrid e sono grato per tutto quello che mi hanno insegnato”, ha detto il difensore dellain un’intervista al quotidiano spagnolo As.