Ilnapolista.it - Ranieri: «Vi prego, non ci fischiate durante la partita. Dybala? L’ho messo in chiaro, mando in campo chi voglio»

Leggi su Ilnapolista.it

La Roma presenta il suo nuovo allenatore, il terzo dopo gli esoneri di De Rossi e Juric. Si tratta di Claudio. Nella conferenza stampa di presentazione, insieme al nuovo allenatore c’è anche il direttore sportivo Ghisolfi.Leggi anche: Roma,per amore dei colori giallorossi dice sì ai Friedkin: «Vi. Non ci»Apre la conferenza Ghisolfi:«Grazie a tutti per essere qui, anche a nome del club. Parlo anche a nome dei Friedkin in questa giornata molto importante. Non c’è bisogno di presentare, è una giornata importante perché la Roma ha bisogno di ritrovare esperienza e le proprie radici. Il mister conosce la squadra, il club, è un allenatore con esperienza internazionale e abbiamo ritenuto che sia la persona idonea per questo progetto adesso. Non sarà solo l’allenatore che parla, ma l’intera dirigenza nell’ambito del progetto voluto dalla società».