Quando il rumore della pioggia diventa un alleato per combattere ansia e stress

«Senti che fuori piove, senti che bel», cantava Vasco Rossi in Sally. In effetti, nonostante lasia vista dalla maggior parte delle persone come un fenomeno atmosferico ostile e umidiccio, che peggiora l’umore e limita gli spostamenti, sono in molti a trovare il suo suono confortante e, per certi versi, lenitivo. A chi non è mai capitato, in fondo, di ritrovarsi in piedi, magari davanti alla finestra di casa, ad osservare le gocce picchiettare sul vetro? Un mormorio sommesso e malinconico, ma altrettanto rilassante. Con il loro ritmo cadenzato e musicale, una pioggerella passeggera o addirittura un acquazzone possono accompagnare l’essere umano verso uno stato di quiete, in cui corpo e mente trovano sollievo.Il brusio isolante dei rovesciamenti, infatti, tendono ad allontanare il chiasso esterno, riducendo i sovraccarichi sensoriali che arrivano da ciò che ci circonda.